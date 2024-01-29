26 серпня 2020 року Турківському району трапилась смертельна ДТП

Турківський районний суд Львівської області 24 січня засудив до 7 років в’язниці 56-річного водія мікроавтобуса Ігоря Оначишича, за участю якого влітку 2020 року сталася смертельна ДТП у селищі Бориня Самбірського району. Водій не впорався з кермуванням та на смерть збив пішохода, а потім з'їхав у кювет, через що його пасажир також загинув.

Смертельна аварія трапилась 26 серпня 2020 року. Згідно з матеріалами справи, близько 18:30 водій мікроавтобуса Opel Movano Ігор Оначишич нібито п’яним їхав по вул. Івана Франка в Борині. Водій на повороті не впорався з кермуванням і на узбіччі наїхав на пішохода, а потім повернув на проїжджу частину, перетнув дорогу та з'їхав у кювет, де врізався в дерево.

Внаслідок отриманих численних травм 58-річний пасажир мікроавтобуса і 58-річний пішохід загинули на місці аварії, а водія доставили в лікарню.

У суді обвинувачений водій Ігор Оначишич свою вину так і не визнав. Суду пояснив, що в день трагедії підвозив свого знайомого, а селищем рухався нібито зі швидкістю 50 км/год. Дорогою помітив пішохода, який йшов назустріч, але за декілька метрів від мікроавтобуса змінив напрямок. Обвинувачений каже що швидко загальмував, але його знайомий нібито різко викрутив кермо ліворуч. Що було далі, за його словами, він не пам’ятає, оскільки знепритомнів.



Нацполіція

Під час допиту у суді Ігор Оначишич говорив, що не вживав в той день алкоголь, а ознаки сп’яніння пов’язував з прийманням медичних препаратів. Проте під час огляду в лікарні у його організмі виявили 2,53 проміле алкоголю, який також був і в крові загиблого пасажира. Проте суд не врахував висновок експерта про алкоголь в організмі Ігоря Оначишича, оскільки медики порушили порядок забору крові.

Також обвинувачений говорив, що не знає, чи задів мікроавтобусом пішохода. Проте він просив вибачення у потерпілих та відшкодував доньці пішохода 67 тис. грн моральної компенсації. У висновку експерта вказано, що на мікроавтобусі є характерна вм’ятина, яка могла утворитись при збитті пішохода, коли транспорт занесло в бік. Водночас чоловік вважає трагедію нещасним випадком, оскільки правил дорожнього руху, за його словами, не порушував.

При обиранні покарання суд дійшов висновку, що Ігор Оначишич порушив правила дорожнього руху, що призвело до смерті двох людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Його засудили до 7 років позбавлення волі, а також на 3 роки позбавили водійських прав. Вирок можна оскаржити в апеляції.