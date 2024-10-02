Сметельна аварія на трасі Стрий – Знам’янка – Ізварине сталася у січні 2024 року

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю Андрію Р. за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинувачений на автомобілі Volkswagen Transporter врізався у ВАЗ, внаслідок чого загинула 28-річна пасажирка останнього. Як зʼясувалося напередодні винуватця аварії позбавили водійських прав, проте він все одно сів за кермо. За скоєне чоловіку призначили 8 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 30 вересня, аварія на трасі сполученням Стрий – Знам’янка – Ізварине неподалік села Чабани Хмельницького району сталася 12 січня 2024 року. За даними слідства, Андрій Р. сів за кермо Volkswagen Transporter у стані алкогольного спʼяніння, перевищив допустиму швидкість руху та врізався у ВАЗ під керуванням 26-річного жителя села Дзеленці. Унаслідок зіткнення тяжко травмувалися водій та 28-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Від отриманих травм жінка померла того ж дня у лікарні.

Під час судового розгляду справи 24-річний Андрій Р. повністю визнав свою вину. Він розповів, що є військовослужбовцем ЗСУ й останнім часом перебував вдома у звʼязку з тимчасовою непрацездатністю. За словами обвинуваченого, з вечора 11 січня 2024 року він святкував отриману за службу відзнаку і разом зі своїм товаришем випив 0,7 л самогону. Вранці наступного дня почувався добре та був вимушений їхати на роботу, хоч і знав, що позбавлений водійських права через неодноразове керування напідпитку. Неподалік села Чабани він виїхав на зустрічну смугу руху й зіткнувся з іншим легковиком. Андрій Р. зазначив, що вважає причиною аварії несправність гальмівної системи.

Потерпілий водій автомобіля ВАЗ зазначив, що у результаті ДТП його дружина загинула, а він переніс чотири операції на нозі, також отримав струс мозку та забої. Зазначив, що обвинувачений з ним не спілкувався та нічого не відшкодував, тому заслуговує на найсуворіше покарання.

Суддя Інна Порозова визнала Андрія Р. винним за ч.1 ст. 382 та ч. 3 ст. 286-1 ККУ (невиконання судового рішення й порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначила вісім років увʼязнення без права керувати транспортними засобами на десять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.