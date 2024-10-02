Водія з Хмельниччини увʼязнили на 8 років за смертельну ДТП напідпитку
Суд позбавив обвинуваченого водійських прав, проте він все одно сів за кермо
Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю Андрію Р. за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинувачений на автомобілі Volkswagen Transporter врізався у ВАЗ, внаслідок чого загинула 28-річна пасажирка останнього. Як зʼясувалося напередодні винуватця аварії позбавили водійських прав, проте він все одно сів за кермо. За скоєне чоловіку призначили 8 років тюрми.
Як йдеться у вироку від 30 вересня, аварія на трасі сполученням Стрий – Знам’янка – Ізварине неподалік села Чабани Хмельницького району сталася 12 січня 2024 року. За даними слідства, Андрій Р. сів за кермо Volkswagen Transporter у стані алкогольного спʼяніння, перевищив допустиму швидкість руху та врізався у ВАЗ під керуванням 26-річного жителя села Дзеленці. Унаслідок зіткнення тяжко травмувалися водій та 28-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Від отриманих травм жінка померла того ж дня у лікарні.
Під час судового розгляду справи 24-річний Андрій Р. повністю визнав свою вину. Він розповів, що є військовослужбовцем ЗСУ й останнім часом перебував вдома у звʼязку з тимчасовою непрацездатністю. За словами обвинуваченого, з вечора 11 січня 2024 року він святкував отриману за службу відзнаку і разом зі своїм товаришем випив 0,7 л самогону. Вранці наступного дня почувався добре та був вимушений їхати на роботу, хоч і знав, що позбавлений водійських права через неодноразове керування напідпитку. Неподалік села Чабани він виїхав на зустрічну смугу руху й зіткнувся з іншим легковиком. Андрій Р. зазначив, що вважає причиною аварії несправність гальмівної системи.
Потерпілий водій автомобіля ВАЗ зазначив, що у результаті ДТП його дружина загинула, а він переніс чотири операції на нозі, також отримав струс мозку та забої. Зазначив, що обвинувачений з ним не спілкувався та нічого не відшкодував, тому заслуговує на найсуворіше покарання.
Суддя Інна Порозова визнала Андрія Р. винним за ч.1 ст. 382 та ч. 3 ст. 286-1 ККУ (невиконання судового рішення й порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначила вісім років увʼязнення без права керувати транспортними засобами на десять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.