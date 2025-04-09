Аварія трапилась 28 серпня 2020 року на трасі Київ-Чоп біля селища Новий Яричів

Кам’янка-Бузький райсуд Львівщини визнав водія легковика винним у вчиненні смертельної ДТП на трасі поблизу Львова. Водій поїхав з місця аварії та довго не визнавав свою провину. Суд призначив йому умовне покарання із забороною керувати транспортними засобами два роки. Винуватець ДТП має виплатити родичам загиблої 1,1 млн грн компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, аварія трапилась 28 серпня 2020 року на трасі Київ-Чоп біля селища Новий Яричів. Водій авто Ford Focus II Микола Гарчук перед початком обгону з виїздом на смугу зустрічного руху не переконався у безпечності маневру та в’їхав у мотоцикл Harley-Davidson FLHX. Мотоцикл рухався по зустрічній смузі у попутному напрямку, намагаючись обігнати Ford Focus II.

Після зіткнення водій легковика не зупинився, а мотоцикл злетів з дороги – унаслідок ДТП 45-річна пасажирка зазнала важких травм та загинула, а у водія мотоцикла діагностували множинні переломи ребер. Поліція встановила винуватця ДТП та порушила щодо нього кримінальну справу.

Унаслідок ДТП 45-річна пасажирка зазнала важких травм та загинула, а у водія мотоцикла діагностували множинні переломи ребер

Водій Ford Focus Микола Гарчук заперечував свою провину у вчиненні ДТП. Він підтвердив, що здійснював обгони, але стверджував, що завжди дивився у дзеркало та не створював перешкод для руху. Водій заявляв, що не бачив, як його обганяв вказаний мотоцикл, не відчув удару, тому й не зупинився на місці ДТП. Авто зупинилось у Новому Яричеві, бо водію здалось, що у шині був низький тиск. Під час судового засідання у квітні 2025 року, через кілька років після ДТП, Микола Гарчук визнав свою провину, заявив, що кається, та просив суворо не карати.

Батьки загиблої у ДТП пасажирки заявили цивільні позови та розповіли, що наразі виховують її сина, оскільки чоловік, водій мотоцикла, також помер, але від серцево-судинної хвороби, а не від отриманих у аварії травм. Спершу батьки загиблої заявляли цивільні позови по 731 тис. грн, але згодом зменшили суми до 585 тис. грн кожному, оскільки Гарчук частково відшкодував завдану шкоду. Вони не наполягали на реальному покаранні для обвинуваченого та просили не позбавляти його водійських прав.

Цю справу розглядав суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали, докази, аргументи та покази свідків аварії. Суддя врахував дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим, та визнав його винним у вчинення ДТП. Водію призначили 3 роки тюрми з дворічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від тюремного ув’язнення із дворічним іспитовим терміном. Його також зобов’язали виплатити потерпілим 1,1 млн грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.