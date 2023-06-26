Аварію жінка вчинила вночі на проспекті Перемоги у Луцьку

Луцький суд призначив три роки іспитового терміну водійці, яка у березні на смерть збила 19-річного юнака. В суді Оксана Б. визнала провину і просила не карати її суворо. Відомо, що матір хлопця також не вимагала суворого покарання.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, аварію жінка спричинила опівночі 27 березня на проспекті Перемоги у Луцьку. Обвинувачена за кермом Renault Samsung SM3 збила 19-річного хлопця, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок важких травм постраждалий юнак загинув на місці.

Згодом у прес-службі Луцького національного технічного університету додали, що в ДТП загинув 19-річний студент кафедри інженерії програмного забезпечення Денис Василевський.

Допитана на судовому засіданні водійка повністю визнала провину і заявила про розкаяння. Просила суворо її не карати. Давала свідчення у суді й матір загиблого хлопця. Жінка заявила, що не вимагає суворого покарання для винуватиці ДТП. Водночас просила заборонити їй керувати транспортом.

Суддя Олеся Калькова визнала Оксану Б. винною у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначила їй чотири роки тюрми, але від відбування покарання звільнила, обмежившись трьома роками іспитового терміну. Крім того, жінці на три роки заборонили сідати за кермо.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.