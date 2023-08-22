Два автомобілі Range Rover мали ідентичні номерні знаки

У Львові поліцейські зупинили автомобіль Range Rover, власник якого підробив номерні знаки та порушив правила дорожнього руху. Втім штраф про це порушення отримала інша водійка, автомобіль якої через махінації львівʼянина мав аналогічні номерні знаки.

Як повідомили в поліції, мешканка Миколаївської області отримала повідомлення про штраф за перевищення швидкості. Порушення вона нібито вчинила за кермом автомобіля Range Rover на території Львівської області й це порушення зафіксували камери автоматичної фіксації.

Втім зʼясувалося, що водійка не виїжджала за межі Миколаївської області, а на фото камер був схожий автомобіль. Вона звернулася до відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП патрульної поліції Львівщини й поліцейські почали пошуки автомобіля Range Rover, якого зафіксували камери на Львівщині.

Днями на просп. Чорновола у Львові поліцейські зупинили цей автомобіль, за кермом якого був 27-річний водій. Автомобіль мав ідентичні номерні знаки. Інспектори зʼясували, що свідоцтво про реєстрацію автомобіля може бути підробленим, а номер кузова був нанесений не на заводі виробника. За цим фактом слідчі відкрили справу.