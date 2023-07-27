Стрийський міськрайонний суд оштрафував на 850 грн монахиню монастиря святого Василія Великого, що у Львові, за те, що вона порушила правила дорожнього руху і спричинила ДТП. Постанова суду була оприлюднена у середу, 26 липня.

З матеріалів справи відомо, що аварія сталася ввечері 10 червня на вул. Шевченка у селі Нагірне Стрийського району. Монахиня Анна Р. керувала мікроавтобусом Renault Trafic.

«Не стежила за дорожньою обстановкою, не зреагувала на її зміну, не вибрала безпечної швидкості руху, не вибрала безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила наїзд на перешкоду (огорожу в с. Нагірне, по вул. Шевченка, 72). Внаслідок ДТП, автомобіль та огорожа отримали пошкодження», – йдеться у постанові.

В судовому засіданні порушниця свою вину визнала. Суддя Стрийського міськрайонного суду Руслан Шрамко призначив монахині Анні Р. 850 грн штрафу, окрім того, вона має сплатити майже 540 грн судового збору. Додамо, що постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.