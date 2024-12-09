У складі операційної бригади працювали семеро спеціалістів

Лікарі пологового будинку Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання одночасно провели дві складні операції 55-річній пацієнтці. У жінки було новоутворення у матці великих розмірів, а також опущення передньої стінки піхви. Про це повідомили 9 грудня на сторінці установи.

За інформацією медиків, 55-річна волинянка звернулась зі скаргами на тривалі болі внизу живота та нетримання сечі, які вносили дискомфорт у її щоденне життя. Жінці діагностували фіброміому матки великих розмірів (фіброміома – доброякісне новоутворення матки, яке розвивається з клітин м'язових та сполучних тканин органу, – ред.) та пролапс передньої стінки піхви (пролапс – це стан, при якому органи випадають або вислизають зі свого місця, – ред.). Відомо, що пацієнтку раніше уже двічі оперували через позаматкові вагітності.

«Жінка потребувала двох складних операцій. Тож було прийняте рішення застосувати сучасний метод комбінування оперативних втручань з послідовним їх проведенням. Команда лікарів успішно виконала лапароскопічну гістеректомію (видалення фіброміоми матки через три проколи діаметром 0,5мм), роз’єднання злук органів малого тазу та органів черевної порожнини. Наступним етапом була вагінальна операція: пластика передньої стінки піхви», – зазначили у медзакладі.

На четверту добу після хірургічного втручання пацієнтку у задовільному стані виписали додому.

Додамо, що в листопаді у Волинській обласній клінічній лікарні успішно прооперували 47-річну пацієнтку, а якої виявили 3-кілограмову пухлину матки. Новоутворення за розмірами імітувало доношену вагітність і могло у будь-який момент стати злоякісним.