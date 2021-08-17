Патрульного затримали на третьому хабарі в березні 2018 року

Старший інспектор роти з обслуговування патрульної поліції Ковеля Павло Науменко заплатить штраф в 22 тис. грн. за неодноразове отримання хабарів. За гроші він обіцяв приватному підприємцю безперешкодно пропускати вантажівки з дровами. Загалом протягом березня 2018 року він встиг взяти 6800 грн хабарів. Під час отримання третього «траншу» його затримали працівники СБУ. Справу розглядали три роки, згідно з рішенням суду патрульний на два роки не матиме права займати посади в правоохоронних органах, а також заплатить штраф.

Про вирок Ковельського міськрайонного суду від 12 серпня повідомило видання Ковель Медіа. У вироку зазначено, що т.в.о. старшого інспектора роти з обслуговування Ковеля патрульної поліції Павла Науменка викрили на отриманні хабарів. Зокрема, 7 березня 2018 року він домовився з приватним підприємцем про пропуск вантажних автомобілів з лісосировиною ділянкою дороги Київ-Ковель-Ягодин у Любомльському районі. Вартість пропуску одного автомобіля становила 200 грн. Тоді ж він отримав від підприємця 1500 грн хабара за безперешкодне проведення дров.

Вже 16 березня патрульний отримав новий транш хабара у сумі 2300 грн. Також 29 березня він отримав 3 000 грн. Усі три рази він отримував неправомірну вигоду від одного і того ж приватного підприємця. Під час отримання третього хабара правоохоронця викрили працівники СБУ.

У березні 2018 року патрульний встиг отримати 6800 грн хабарів

Патрульному інкримінували порушення ч.1 статті 368 (одержання службовою особою хабара). У суді поліцейський повністю визнав свою вину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу. Зокрема, він повинен заплатити 22 100 грн. Також його на два роки позбавили права займати посади у правоохоронних органах.