Вночі 15 січня в селищі Заболоття Ковельського району внаслідок вибуху гранати травмувалися двоє місцевих жителів – чоловік і дружина віком 43 років. Нині подружжя перебуває у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.

«Попередньо відомо, що у будинку вибухнула гранта, через що травмувалися двоє людей. Їм надають допомогу у медичному закладі. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка встановлює деталі інциденту», – розповіла речниця поліції Ольга Бузулук.

Видання VSN із посиланням на місцевих жителів повідомило, що внаслідок вибуху чоловіку відірвало частину правої руки. Крім цього, у нього зламані кістки лівої руки, численні осколкові поранення шиї, обличчя і лівого плеча. Про стан 43-річної жінки наразі невідомо.

За яких обставин стався злочин і звідки у потерпілих була граната – встановлює слідство. Відомості про вибух і травмування людей внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські кваліфікують подію пізніше.