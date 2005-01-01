Військова драма «Черкаси» вийде у прокат 24 серпня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував вихід у прокат трьох українських фільмів, створених за підтримки уряду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Три нові українські фільми виходять у прокат цього літа. Всі стрічки створені за підтримки уряду України. Я гордий тим, який величезний стрибок зробив український кінематограф за останні роки», - написав Гройсман.

Так, влітку на українські екрани вийде військова драма «Черкаси» (24 серпня). У фільмі йдеться про український тральщик, який російський флот заблокував на озері Донузлав під час анексії Криму.

Також Гройсман анонсував трилер «Жінка на війні» (фільм відкриє Одеський кінофестиваль). Ця картина брала участь у «Тижні критики» Каннського кінофестивалю. Це ісландська картина, створена за участю України.

«Це стрічка про жінку, яка веде одиночну війну з ісландською алюмінієвою промисловістю. Її найсміливіша операція під загрозою, адже вона отримує довгоочікуваний дозвіл на усиновлення дівчинки з України. Фільм створений у копродукції України, Франції та Ісландії. Стрічка вже отримала нагороду в Каннах за найкращу музику», - зазначив голова уряду.

Окрім цього, влітку відбудеться прем'єра фантастичної історії «Бобот та Енергія Всесвіту» (30 серпня). Це фільм про хлопчика, який заводить дружбу з трансформаторною будкою. Вона несподівано оживає. Тепер друзям доведеться разом рятувати світ від катастрофи.

Проте у прокат виходять не лише ці три картини, про які написав прем’єр-міністр.

Так, 28 червня у повторний прокат виходить документальна картина «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія про загиблога на війні на сході України співака Василя Сліпака. Нагадаємо, у червні Леонід Кантер наклав на себе руки.

У липні анонсовано прем’єру фільму Володимира Тихого «Брама» за п’єсою Павла Ар’є. Про ті та інші українські прем’єри ZAXID.NET докладніше розповість уже найближчим часом.