Глава держави зазначив, що над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби

Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Сьогоднішнім ракетним обстрілом РФ довела, що це правда. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.

«Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні. Внаслідок ракетної атаки Росії загинули шестеро людей, 36 отримали поранення. Про це повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що поліція наразі зафіксувала влучання ракет по 16 об'єктах на території України. Зокрема, у Київській області є влучання у будинок у Вишгороді. Троє осіб загнуло і 20 було травмовано.