Володимир Зеленський на зустрічі з Меттью Макконагі

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з голлівудським актором та зіркою всесвітньо відомих кінострічок «Інтерстеллар», «Джентльмени» та «Далласький клуб покупців» Меттью Макконагі. Зеленський поспілкувався із актором та запропонував йому долучитися до фандрейзингової платформи United24, повідомили у суботу, 13 липня, у пресслужбі Офісу президента.

Зустріч відбулася за участі першої леді Олени Зеленської, дружини Меттью Макконагі Каміли Алвес та першої леді штату Юта Еббі Кокс. Володимир Зеленський подякував американським зіркам, які підтримують Україну та продовжують звертати увагу громадськості до війни.

Володимир Зеленський зустрівся у США з актором Меттью Макконагі

Володимир Зеленський також запросив Меттью Макконагі долучитися до платформи United24, яку підтримує низка селебріті та діячів.

Де знімався та чим відомий Меттью Макконагі

54-річний американський актор починав свою кар’єру та набув популярності, знімаючись у романтичних комедіях на початку 2000-х років. Найвідоміший фільм «романтичної ери» Макконагі – культовий ромком «Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003 року).

Меттью Макконагі у фільмі «Як позбутися хлопця за 10 днів»

У 2010-х роках Меттью Макконагі почав виходити з амплуа мачо – актора почали запрошувати на зйомки трилерів, байопіків та наукової фантастики. Так, у 2013 році Макконагі зіграв чільну роль у біографічній драмі «Далласький клуб покупців», за яку отримав низку престижних нагород, включно із «Золотим глобусом» та першим в його кар’єрі «Оскаром». Того ж року вийшов культовий фільм за його участі з Леонардо ДіКапріо у головній ролі – «Вовк з Уолл-стріт».

У 2014 році Меттью Макконагі зіграв головну роль у масштабному науково-фантастичному фільмі відомого режисера Крістофера Нолана «Інтерстеллар», який отримав «Оскар» за найкращі візуальні ефекти та був номінований у категорії «Найкращий фільм». Того ж року вийшов перший сезон детективного серіалу «Справжній детектив» з Меттью Макконагі та Вуді Гарельсоном, який остаточно відмежував Макконагі від комедійних та романтичних амплуа.

У 2019 році вийшов комедійний бойовик режисера Гая Річі, відомого своїми кримінальними комедіями з особливим стилем «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш» та «Агенти U.N.K.L.E.». Меттью Макконагі зіграв головну роль кримінального авторитета Міккі Пірсона.

Меттью Макконагі у фільмі «Джентльмени»

У 2020 році Меттью Макконагі видав автобіографічну та мотиваційну книгу «Зелене світло», яка у 2022 році отримала український переклад. Того ж року актор замислився над політичною кар’єрою у рідному штаті Техас, проте передумав та заявив, що наразі обирає «шлях інвестування, а не політичне лідерство».