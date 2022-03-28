Володимира Зеленського нагородили державною премією Словаччини
Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека. Про це 27 березня повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
«Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!», – наголосив Едуард Геґер.
Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.
Нагадаємо, раніше Словаччина виступала за створення нової процедури для швидкого вступу України до Європейського Союзу.
7 березня президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана за лідерство глави України та незламність духу мільйонів українців.
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