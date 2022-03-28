Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека. Про це 27 березня повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

«Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно!», – наголосив Едуард Геґер.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček - symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He's been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu — Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022

Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.

Нагадаємо, раніше Словаччина виступала за створення нової процедури для швидкого вступу України до Європейського Союзу.

7 березня президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана за лідерство глави України та незламність духу мільйонів українців.