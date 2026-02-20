Щоб сира деревина почала віддавати тепло, піч спочатку потрібно добре прогріти

Коли дрова відсиріли, піч може погано розпалюватися, тому холод у домі стає справжньою проблемою. Але досвідчені господарі знають прості способи, які допомагають успішно розпалити піч навіть сирою деревиною. Prostoway розповідає, що робити, якщо дрова сирі.

Основна складність полягає в тому, що щоб сира деревина почала віддавати тепло, піч спочатку потрібно добре прогріти, інакше волога просто загасить слабкий вогонь. Тому, якщо у вас знайдеться хоча б декілька сухих полін для початку, буде ідеально.

Але якщо у вас немає сухих полін, спробуйте наколоти із сирих дров дрібні тріски та лучини. Обов’язково зніміть з дерева кору, адже саме вона накопичує найбільше вологи. Для розпалу підготуйте газету. Якщо паперу у вас немає, вас врятують сухі гілки, хмиз або будь-яка інша дрібна щепа.

Складіть лучину в печі «куренем», сховавши всередину зім’ятий папір або бересту, і підпалюйте. Після цього перші 10-20 хвилин топіть піч виключно дрібною тріскою. Лише коли ви побачите стійку полум’я, починайте обережно підкладати основні дрова.

Щоб процес пішов швидше, ви можете використати деревне вугілля – покладіть його в центр печі та розпалюйте вогонь на ньому.