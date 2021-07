Volvo стане першим іноземним виробником з власними підприємствами у Китаї

Компанія Volvo Cars підписала угоду зі своїм материнським холдингом Geely про придбання частки Geely Holding у спільних підприємствах компаній у Китаї з метою повного володіння своїми заводами з виробництва автомобілів та торговими підприємствами.

Придбання додаткових 50% акцій Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd та Shanghai Volvo Car Research and Development Co., Ltd, ще більше зміцнить позиції Volvo Cars у Китаї, його найбільшому ринку, та збільшить вплив шведського бренду в одному з найбільш швидко зростаючих регіонів у світі.

«З цією угодою Volvo Cars стане першим великим немісцевим автовиробником з повним контролем над своїми китайськими операціями»‎, – сказав Хакан Самуельссон, виконавчий директор Volvo Cars.

Хоча дві спільні компанії вже повністю включені до фінансової звітності Volvo Car Group, частка Volvo Cars у їхньому чистому доході та капіталі збільшиться після транзакції.

Volvo Cars демонструє значно швидше зростання, ніж середній показник на ринку Китаю за останні роки, і буде продовжувати інвестувати в країну, щоб підтримувати цю тенденцію зростання. Так, у 2020 році у Китаї було продано 166 617 автомобілів Volvo, що на 7,5% більше, ніж у 2019 році, а у першій половині 2021 року продажі зросли на 44,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року та на 40,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Після укладення угод Volvo Cars матиме повне право власності на свої виробничі заводи в містах Ченду та Дацин, національну компанію з продажу в Китаї та науково-дослідне підприємство у Шанхаї.

Наразі в Китаї діють закони, які забороняють іноземним компаніям мати підприємства з повною формою власності, тому усі без винятку світові виробники створюють спільні підприємства з китайськими компаніями. Ці вимоги повинні бути скасовані у 2022 році – тоді ж розпочнуться структурні зміни підприємств Volvo Cars. Очікується, що вони будуть офіційно завершені у 2023 році.

Сучасний модельний ряд Volvo. Фото Volvo