Житлова вежа Porsche Design Tower у Маямі

Німецький виробник спортивних автомобілів класу люкс оголосив старт нового масштабного проекту спільно з компанією Steigenberger Hotels AG. У результаті співпраці Porsche Design та Steigenberger Hotels AG повинна з'явитись міжнародна мережа готелів Steigenberger Porsche Design Hotels.

Porsche не розкриває подробиць, тому поки невідомо, коли має відкрити двері перший готель, скільки їх буде та у яких країнах. Одне відомо точно: це будуть готелі найвищого класу, які відповідатимуть стандартам і цінностям Porsche.

Steigenberger має чималий досвід у сфері готельного бізнесу. Перший готель був відкритий у знаменитому курортному містечку Баден-Баден ще у 1930 році, тому ця компанія виглядає ідеальним партнером для втілення спадщини Porsche Design у ексклюзивній нерухомості.

Зі свого боку Porsche Design також має довгу історію і деякий досвід у житловій нерухомості. У 2017 році на узбережжі Маямі відкрився житловий хмарочос Porsche Design Tower з автомобільним ліфтом всередині. Цей незвичайний ліфт завозить мешканців з машиною безпосередньо до квартири, де автомобіль зберігається у гаражі-кімнаті з прозорими стінками.

Житловий хмарочос Porsche Маямі. Фото Porsche