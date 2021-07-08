Lotus Emira став останнім бензиновим автомобілем Lotus

Суперкар Lotus Emira отримав мотор від Mercedes-AMG і став останнім автомобілем Lotus з двигуном внутрішнього згорання, тоді як представлений раніше електричний гіперкар Evija відкриває нову сторінку в історії бренду.

Суперкар, як зазначалось вище, прийшов на заміну компактних моделей Elise, Exige та Evora, а тому за габаритами є чимось середнім між ними. При довжині у 4412 міліметрів Lotus Emira має колісну базу у 2575 міліметрів, колія широка (1895 мм ширина авто), висота машини лише 1225 мм, а звіси спереду і ззаду дуже короткі.

Lotus Emira є другою моделлю британського бренду, розробленою під крилом китайського концерну Geely. Однак потужність суперкара забезпечують агрегати не від Geely або Volvo, а від Mercedes-AMG та Toyota.

Агрегат від Toyota – це 3,5-літровий V6 турбо, а AMG поставлятиме 2-літрові турбомотори серії M139, якими оснащують, наприклад, AMG 45 останнього покоління. У мерседесівських автомобілях мотор продукує до 416 кінських сил. У спорткарі Lotus цей мотор поєднується виключно з 8-швидкісною коробкою передач, тоді як з 3,5-літровим двигуном можна обирати між «‎механікою»‎ та «‎автоматом»‎.

Lotus не називає потужність агрегатів, вказуючи, що Emira запропонує від 360 до 400 кінських сил, з максимальним крутним моментом у 430 ньютон-метрів. Найлегший і найшвидший з лінійки зможе прискорюватись до 100 км/год менш ніж за чотири з половиною секунди. Максимальна швидкість – 290 км/год.

Новий суперкар Lotus має невисоку масу – 1405 кілограмів. Lotus Emira буде конкурувати з такими спорткарами, як Porsche 718 Cayman та Alpine A110.

Задньопривідне купе має двомісний салон зі спортивно-цифровим кокпітом з парою екранів – 12,3-дюймовим для приладів та 10,25-дюймовим для мультмедіа. Список зручностей включає все від круїз-контролю та навколишнього освітлення до електрорегульованих сидінь з 12 налаштуваннями.

Emira надзвичайно добре вкомплектований. У нього є передні та задні датчики паркування, дзеркала з електроприводом, додаткові бокові подушки безпеки, безключовий доступ та дзеркалом заднього огляду з автоматичним затемненням. У нього навіть є противикрадний автомобільний трекер, а з опційним Lotus Drivers Pack, ще й функція лонч-контроль.

З опційним пакетом покупці також отримають жорсткішу підвіску, шини Michelin Pilot Sport Cup 2s замість стандартних Goodyear Eagle F1 Supersport для 20-дюймових коліс, встановлених на всіх версіях спортивного автомобіля.

Emira повинен надійти у продаж влітку 2022 року із початковим цінником нижче 60 тис. фунтів стерлінгів у Великобританії та нижче 72 тис. євро на європейських ринках. Першими отримають свої машини покупці найбагатше вкомплектованих машин серії First Edition з 3,5-літровим V6 турбо.