Volvo Recharge показав, якими будуть усі шведські електрокари
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Шведська марка представила візіонерський концепт, який демонструє сутність майбутніх автомобілів Volvo нового покоління. За глобальним стратегічним планом, Volvo до 2025 року матиме в лінійці 50% електрокарів, а до 2030 року увесь модельний ряд бренду складатимуть електромобілі. Концепт Recharge є провісником дизайну майбутніх електрокарів Volvo.
«Для Volvo Cars електрифікація – це більше, ніж просто зміна силових агрегатів. Це представляє нову парадигму в дизайні автомобілів, а концепт Recharge є маніфестом Volvo для наступного покоління повністю електричних автомобілів», – заявляє виробник.
Розробка і виробництво двигунів внутрішнього згоряння вже згорнуті, а всі інвестиції спрямовані в сектор електротранспорту. На підході ціле сімейство батарейних автомобілів і першим з них стане Volvo XC90 вже у 2022 році.
Концепт Volvo Recharge є носієм батарей нового типу, які повинні забезпечувати пробіг на одному заряді у 1000 кілометрів. Головні стилістичні акценти концепту – видовжена колісна база, низький капот і глуха панель замість решітки радіатора. Є й знайомі за сучасними моделями марки елементи – «молоти Тора» у передніх фарах та довгі вертикальні секції задніх ліхтарів.
Над лобовим склом можна помітити виступ, в якому сховано лідар для системи автопілот – обов’язкової складової майбутніх машин Volvo, яку першим отримає вже XC90. Сам лідар буде поставляти фірма Luminar, процесор для нього – Nvidia, а програму управління Volvo готує силами дочірньої компанії Zenseact. Постачальником тягових акумуляторів для електрокарів Volvo з 2024 року буде шведська компанія Northvolt.
Просторий салон з низькою підлогою та без центрального тунелю, 15-дюймовий монітор медіасистеми з операційною системою Android Automotive OS, екологічні матеріали оздоблення – візуальна чистота та мінімалізм є ключовими ознаками інтер’єру майбутніх Volvo.
Концепт Volvo Recharge знаменує перехід від машин з ДВЗ до випуску електромобілів