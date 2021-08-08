Технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керкхове заявила, що нові штами коронавірусу можуть назвати в честь сузір'їв, якщо для маркування нових варіантів не вистачатиме грецького алфавіту.

«Грецького алфавіту, можливо, буде недостатньо. Однак ми вже розглядаємо наступну серію імен», – заявила Ван Керкхове в інтерв’ю Telegraph.

З її слів, ВООЗ розглядає нові назви на тлі побоювань, що через мутацію коронавірусу штамів може бути більше, ніж 24 букви грецького алфавіту. Наразі організація розглядає назви сузір'їв.

Були і альтернативи. Зокрема, нові штами хотіли маркувати іменами грецьких богів та богинь, але цю ідею відкинули.

ВООЗ наразі використовує букви грецького алфавіту для позначення штамів коронавірусу, виявлених у Великій Британії, Індії, Бразилії та Африці.Це зробили для того, аби запобігати появі негативних асоціацій із країнами, де виявили нові варіанти коронавірусу.

Як приклад, «Британський» штам позначений як Alpha, «південноафриканський» – Beta, «бразильський» – Gamma, а «індійський» – Delta.