ВООЗ вирішила перейменувати штами коронавірусу грецькими літерами
Нові позначення спростять пояснення штаму під час спілкування та допоможе уникнути дискримінації країн
Всесвітня організація охорони здоров’я використовуватиме букви грецького алфавіту для позначення штамів коронавірусу, виявлених у Великій Британії, Індії, Бразилії та Африці. Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Відповідне рішення запобігатиме появі негативних асоціацій із країнами, де виявили нові варіанти коронавірусу.
«Британський» штам позначений як Alpha, «південноафриканський» – Beta, «бразильський» – Gamma, а «індійський» – Delta.
Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021
They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC
Read more here (will be live soon):
https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7
Водночас зазначено, що нові назви не заміняють існуючі наукові назви варіантів коронавірусу, а лише спрямовані на допомогу їх позначення під час спілкування.