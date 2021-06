Всесвітня організація охорони здоров’я використовуватиме букви грецького алфавіту для позначення штамів коронавірусу, виявлених у Великій Британії, Індії, Бразилії та Африці. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Відповідне рішення запобігатиме появі негативних асоціацій із країнами, де виявили нові варіанти коронавірусу.

«Британський» штам позначений як Alpha, «південноафриканський» – Beta, «бразильський» – Gamma, а «індійський» – Delta.

