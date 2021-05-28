Міжнародний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу COVAX може в червні зіткнутися з нестачею приблизно 190 млн доз препарату через різке зростання захворюваності Covid-19 в Індії. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Там заявили про «жахливий сплеск коронавірусу в Індії», який вплинув на постачання вакцини в межах програми COVAX у другому кварталі 2021 року. До кінця червня може виявитися нестача приблизно у 190 млн доз.

«Попри те, що пізніше цього року COVAX матиме більші обсяги через угоди, які він уже забезпечив із кількома виробниками, якщо ми не усунемо поточний, терміновий дефіцит, наслідки можуть бути катастрофічними», – вказано у повідомленні.

Водночас в організації наголошують, що цю проблему ще можна розв'язати завдяки «узгодженим діям». ВООЗ закликає уряди країн забезпечити повне фінансування COVAX, щоб програма могла замовити більше вакцин для бідних країн.

Нагадаємо, що згідно з останніми дослідженнями, у частини людей імунітет проти коронавірусу може зберігатися по кілька років після того, як вони одужали від хвороби, а потім вакцинувалися. Раніше науковці вважали, що імунітету достаньо лише на 6-12 місяців.