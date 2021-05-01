ВООЗ схвалила використання вакцини американської компанії Moderna
Раніше компанія знизила показник ефективності своєї вакцини до 90%
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Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання вакцину американської компанії Moderna. Про це повідомила прес-служба ВООЗ.
Відповідне рішення означає, що ВООЗ підтвердила дієвість та безпечність вакцини. Зазначимо, що раніше ВООЗ дозволила використовувати вакцини Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca.
Нагадаємо, що американська компанія Moderna знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від Covid-19 після третьої фази досліджень до 90%.
Згідно з новими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби.
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