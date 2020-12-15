ВООЗ запевнила, що Санта-Клаус та Місіс Клаус почуваються добре, однак дуже зайняті

Пандемія не завадить Санта-Клаусу подорожувати по світу та доставляти різдвяні подарунки дітям, оскільки він має імунітет до коронавірусу. Про це повідомила офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керхов, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції.

Так ВООЗ відреагувала на занепокоєння дітей тим, що Санта-Клаус може захворіти на Covid-19, оскільки «він літня людина і входить до групи ризику».

«Санта Клаус має імунітет. Ми нещодавно з ним спілкувалися, він та Місіс Клаус прекрасно почуваються. Вони наразі дуже зайняті», – повідомила вона.

Вона додала, що деякі країни послабили обмеження на в’їзд, тому Санта може безперешкодно доставляти подарунки дітям. Керхов також зазначила, що діти по всьому світу мають розуміти, що дистанція як з боку Санта-Клаусу, так і них самих має суворо дотримуватися.

Як інформував раніше ZAXID.NET, уряд запровадив посилений карантин в Україні на період з 8 до 24 січня. Серед іншого, буде заборонено роботу салонів краси чи перукарень (за винятком роботи за попереднім записом), роботу закладів харчування (окрім навинос чи на доставку), прийом відвідувачів у ТРЦ (за винятком купівлі товарів першої необхідності), а також роботу продовольчих і непродовольчих ринків.