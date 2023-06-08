У грудях 15-річного Максима б'ється здорове серце

У київському Інституті серця провели трансплантацію серця 15-річному Максиму з Миколаївщини, для якого пересадка донорського органа була єдиним шансом жити. Аби врятувати підлітка, МВС вперше за час війни підняло у небо гелікоптер і за годину донорське серце доправили з Вінниці до Києва.

Максим живе з мамою в селищі Врадіївка на Миколаївщині. До хвороби грав у футбол і захоплювався боксом. У лютому хлопець занедужав на ковід і після цього почалися проблеми з серцем. Уже в Києві столичні медики діагностували у нього дилатаційну кардіоміопатію. Місяць хлопець провів у реанімації, повідомив Український центр трансплант-координації.

Врятувати життя хлопця міг лише донорський орган. Донором стала 40-річна жінка, якій у лікарні у Вінниці діагностували смерть мозку через розрив аневризми. Її родичі дали згоду на забір органів, чим врятували життя чотирьох людей.

«Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ)визначила, що серце донорки може врятувати Максима. Але донорське серце поза тілом «живе» лише кілька годин, протягом яких його треба транспортувати, підготувати до трансплантації і пересадити», – кажуть у Центрі.

Донорське серце за годину доставили з Вінниці до столиці

На період війни медики мають можливість проводити «виїзні» трансплантації. У окремих випадках, коли неможливо доправити орган вчасно, разом з обладнанням і реципієнтом медики виїжджають у лікарні, де перебуває донор, і там проводять пересадку. Але стан Максима не дозволяв його транспортувати. І тоді було прийнято рішення залучити аеромедичну евакуацію. Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Києва.

Максиму пересадили серце, ще трьом реципієнтам - печінку і нирки

Після пересадки Максим ще перебуває в реанімації. донорське серце працює, його стан стабільний.

Коли Максиму пересаджували серце, у той же час в операційній столичного «Охматдиту» 16-річному хлопцю з Полтавщини пересадили нирку, у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова пересадили печінку 46-річній киянці, і ще одну нирку 22-річному чоловікові.