Впродовж 2017 року Україна експортувала IT-послуг на суму $3,6 млрд

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У 2017 році українська IT-галузь експортувала послуг на загальну суму приблизно 3,6 млрд доларів США, що на 0,6 млрд доларів більше, ніж у минулому році. Про це пише спеціалізований сайт AIN.ua, посилаючись на підрахунки асоціації «ІТ України».

Прогнозують також, що у 2018 році експорт послуг українськими ІТ-компаніями зросте до 4,5 млрд доларів. А до 2025 року з такими темпами галузь зросте майже вдвічі.

Якщо українська ІТ-галузь збереже темпи зростання, то вже у 2025 році об'єм експортованих нею послуг зросте вдвічі – приблизно до 8,4 млрд доларів на рік

За оцінками асоціації, серед обов'язкових умов росту галузі: стабільність податкової політики, відсутність нових регуляторних бар’єрів, розвиток IT-освіти та активне просування бренду України на міжнародному ринку.

Загалом в галузі, за даними асоціації, зараз зайнято близько 116 тис. висококваліфікованих спеціалістів і їх середній вік – 30 років. Майже три чверті з них – чоловіки.

У 2017 році в Україні налічували близько 116 тис. кваліфікованих інженерів ІТ-галузі. До 2025 року їх буде близько 242 тис.

Також асоціація назвала українські університети, які готують найбільше кваліфікованих кадрів для галузі ІТ. НУ «Львівська Політехніка» опинився на 5-му місці в Україні, а на першому – Київський політехнічний інститут.

Найбільше ІТ-спеціалістів в Україні готує КПІ, НУ «ЛП» – на 5-му місці за цим показником

Нагадаємо, у грудні минулого року три львівські компанії – ELEKS, N-iX та Intellias – увійшли до «56 найбільш рекомендованих ІТ-компаній світу». Цей рейтинг склав сайт DOU.Ua, що спеціалізується на дослідженнях ІТ-ринку.