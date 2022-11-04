Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 8008 щодо захисту фінансової системи від Росії. Документ у цілому підтримали 316 нардепів. За словами нардепа Ярослава Железняка, законопроектом, зокрема, передбачено: недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ; розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею; встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ. Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи – Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

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