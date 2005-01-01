Верховна Рада визначила поняття «креативні індустрії»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» (щодо визначення поняття«креативні індустрії»). За таке рішення проголосувало 226 депутатів.

Законом визначено, що креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльності, які мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.

Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом має затвердити перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

У пояснювальні записці сказано, що відсутність законодавчо встановленого терміну «креативні індустрії», який широко застосовується в країнах ЄС і є переліком видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту, унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури, спрямовану на заохочення розвитку нових секторів економіки, інноваційних творчих кластерів, формування підприємницьких умінь та навичок серед представників творчих професій.

Відсутність в українському законодавстві терміну «креативні індустрії» унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури.

Згідно з класифікацією ЮНКТАД до креативних індустрій відносяться: традиційна культура: творчі ремесла, декоративне-прикладне мистецтво, фестивалі; культурні пам’ятки: бібліотеки, археологічні пам’ятки, музеї, виставки; аудіовізуальні медіа: кінематограф, телебачення, радіомовлення; медіа: програмне забезпечення, відеоігри; дизайн: мода, графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру; креативні послуги: культурні і цифрові послуги, реклама; образотворче і сценічне мистецтва. В записці сказано, що введення в нормативний обіг терміну «креативні індустрії» дозволить чітко ідентифікувати ті види діяльності, які створюють творчі послуги та продукт, потребують належних форм державної підтримки для забезпечення їх органічного розвитку, і підпадають під дію Програми ЄС «Креативна Європа» 2014-2020, до якої в 2016 році приєдналася Україна, а також Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року, зобов’язання щодо якої встановлено в статтях 439-440 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.