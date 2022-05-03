У заяві парламент засвідчує внесок українського народу у спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 3 травня, ухвалила заяву з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом у якій наголосила на неприпустимості присвоєння Росією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів. Про це повідомили на сайті ВРУ.

У Постанові (реєстр. №7343) українські парламентарі засвідчили роль українського народу у перемозі над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні та відреагували на численні спроби Російської Федерації присвоїти виключно собі всі заслуги у перемозі над нацизмом.

«Верховна Рада заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу», – зазначається у заяві.

Верховна Рада також наголошує, що злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що ця постанова є актом протесту проти системного знецінення, перекручення та маніпулювання Росією моральним спадком учасників Другої світової війни.

«РФ не має права апелювати до спадщини перемоги над нацизмом, адже своїми діями де-факто повторює нацистські злодіяння й оскверняє пам’ять про подвиги ветеранів та учасників війни. Ми перемогли нацизм, переможемо й рашизм», – заявив Стефанчук, якого цитує «Громадське».

Зауважимо, що раніше сьогодні народний депутат Ярослав Железняк на офіційній сторінці у Telegram повідомив, що парламент прийняв закон про перенесення святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня. Втім інформація виявилась недостовірною. Насправді відповідний законопроект (№7297) нині не був на голосуванні. Натомість нардепи прийняли постанову №7343, що передбачає недопущення присвоєння Росії перемоги над нацизмом, пише «24 канал».

Своєю чергою народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив обурення ухваленим законопроектом. На його переконання, законопроект №7297 «міг позбавити нас від побєдобєсія вже цього року».

«Натомість ВРУ підтримала заяву «З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом». Депутати колишньої ОПЗЖ підтримали її одноголосно. Саме цим порожнім папірцем депутати намагаються прикрити свій страх перед Путіним і неготовність ухвалити законопроєкт 7297, який скасовує «Дєнь пабєди» 9 травня», – написав В’ятрович і нагадав, що саме «міфи 9 травня» стали одним із ключових інструментів російської пропаганди.

Депутат наголосив, що «зараз суспільство не просто визріло. Воно вимагає скасувати 9 травня. Ми не маємо ні потреби, ні права чіплятися за цю дату російських шабашів».

«Три десятки депутатів з усіх фракцій парламенту зареєстрували проект №7297, який передбачає чіткі кроки: Відзначати 8 травня разом з усією Європою День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; саме цей день зробити вихідним після закінчення воєнного стану, а 9 травня разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи», – додав Володимир В’ятрович.

Додамо, що в Україні відзначають День пам’яті та примирення 8 травня та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.