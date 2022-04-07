Документи, телефон Олени Грицюк згоріли і вона не може зв'язатися з рідними

Пацієнтка однієї із львівських лікарень Олена Грицюк просить допомогти їй зв’язатися з рідними, які залишилися у Маріуполі і зв’зок з якими вона втратила. Її телефон згорів після потрапляння в будинок снаряду, а пригадати номери телефонів рідних вона не може. Можливо у Львові або в інших містах західних областей є мешканці Маріуполя, які знають жінку чи її рідних і допоможуть їм зв’язатися.

Війна застала Олену Грицюк у Маріуполі. Попри обстріли, жінка не думала покидати місто, але родичі з Волновахи зателефонували і попросили її доглянути за літньою родичкою, яка не могла обійтися без сторонньої допомоги. І пані Олена погодилася.

Та війна добралася і до Волновахи. У будинок, в якому перебувала пані Олена, влучив снаряд, будинок завалився. Жінка дивом залишилася жива, її витягнули з-під завалів і надали першу медичну допомогу – вона отримала важке осколкове поранення передпліччя. Їй потрібна була операція, але провести її на місці було неможливо через постійні обстріли. Пані Олену евакуювали до Львова у тому, в чому була. Документи, одяг, телефон – все згоріло.

В одній із львівських лікарень жінку прооперували, операція пройшла успішно і у п’ятницю, 8 квітня, пацієнтку планують виписати з лікарні. Їй нададуть тимчасове житло як внутрішньо переміщеній особі. Але вона дуже хоче розшукати своїх рідних. На жаль, їхніх телефонів жінка не пам’ятає.

Її син, з невісткою і онуками жили у Маріуполі в Кальміуському районі. Якщо хтось знає Олегу Грицюк або її рідних чи має їхні номери телефонів, допоможіть жінці зв’язатися з ними. У Олени Грицюк зараз є інший телефон. Її новий номер тел: 0 (96) 017 65 52.

Жінка розшукує: