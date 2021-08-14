Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію на території собору Святої Софії

На території собору Святої Софії в Києві відбудеться урочиста божественна літургія, яку очолять Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це повідомила прес-служба Православної церкви України.

Літургія відбудеться 22 серпня під відкритим небом, а самий початок богослужіння запланований на 9:00. Православна церква України також закликала всіх враховувати заходити безпеки.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться також і урочиста зустріч та подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди його прибуття в Україну.

Про те, що Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ стало відомо ще минулого року – президент Володимир Зеленський запросив його в жовтні 2020 року під час візиту до Стамбула.

Самий візит Варфоломія до Києва відбудеться у серпні 2021 року та буде приуроченим до Дня незалежності України. Це буде третя поїздка Вселенського патріарха до України – раніше 80-річний патріарх Варфоломій I вже відвідував Україну в 1997 та 2008 роках.