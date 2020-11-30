Вселенський патріарх відвідає Україну на 30-ту річницю незалежності

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну наступного року у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського. Очікується, що візит відбудеться у серпні 2021 року та буде приуроченим до Дня незалежності України. Про це Варфоломій заявив у понеділок, 30 листопада, на літургії у Патріаршому соборі на Фанарі на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного, повідомляє Orthodox Times.

Відомо, що ця церемонія пройшла за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів уряду.

Під час літургії Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом на День незалежності наступного року у відповідь на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, Зеленський запросив Вселенського патріарха Варфоломія до України в жовтні 2020 року під час візиту до Стамбула.

80-річний патріарх Варфоломій I вже відвідував Україну в 1997 та 2008 роках. Він керує головною в православ'ї Константинопольською православною церквою з жовтня 1991 року.