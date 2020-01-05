Вселенський Патріарх Варфоломій отримав запрошення відвідати Львів

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Делегація ПЦУ під час зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Вселенського Патріарха Варфоломія запросили відвідати Львів. Делегація Православної Церкви України від 4 до 6 січня перебуває у Стамбулі. Візит приурочено до першої річниці отримання Томосу про автокефалію.

Делегацію очолює Митрополит Львівський ПЦУ Макарій. 4 січня відбулася зустріч учасників делегації із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Святість привітав учасників делегації з річницею Томосу та побажав ще більшої єдності Україні.

Керівник Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко передав Святійшому Отцеві листи-запрошення до Львова від міського голови Андрія Садового і великої кількості дітей з різних львівських навчальних закладів та установ.

«Від імені громади міста запрошую Вас відвідати та особисто благословити місто Львів як один із давніх православних кафедральних центрів, а сьогодні — місто міжрелігійного порозуміння», — зазначено у листі.

Також Андрій Садовий запросив Патріарха підтримати та взяти участь в організації в місті Львові у 2020 році екуменічного симпозіуму, що об’єднає усіх християн довкола ідеї захисту екологічної системи та природних ресурсів.

«Україна близько в моєму серці. Тому я багато знаю про ваше місто. Ви все робите для того, щоб я приїхав. Я приїду, але не знаю коли», – відповів на запрошення Вселенський Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, що 6 січня 2019 року відбулася історична подія — Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі передав Томос про автокефалію Православної Церкви України Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Церемонія відбулася під час Божественної Літургії у Патріаршому храмі Святого Георгія.