Вселенський патріарх Варфоломій

У 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. За повідомленням його прес-служби, Варфоломій має легкі симптоми, а його загальний стан добрий, пише «Суспільне».

Одразу після діагнозу Варфоломій, який зараз перебуває у своїй резиденції, звернувся до лікарні для подальших обстежень. Він закликав усіх вірян дотримуватися коронавірусних обмежень і вакцинуватися «для свого блага і блага всього суспільства».

Також зазначається, що 81-річний патріарх повністю вакцинований від коронавірусу.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Вселенський патріарх Варфоломій анонсував візит до України, а в березні 2021 року підтвердив свій намір.

20 серпня 2021-го він прибув до України для участі в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України.

6 січня 2019 року Україна отримала томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) у Стамбулі, який передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію з підписом Вселенського патріарха Варфоломія.