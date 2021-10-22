Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу Covid-19. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на представника прес-служби Авакова Ярослава Тракала.

«Він захворів, підтверджено Covid-19, перебуває на самоізоляції», – заявив Тракало.

За його словами, екс-глава МВС «почувається нормально».

Дещо пізніше колишній міністр сам підтвердив, що захворів на коронавірус.

«Читаю, про себе в інтернеті, що, мовляв, помираю від ковіду. На щастя ні. Так, крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки», – написав Аваков в Instagram та опублікував своє фото.

фото Арсена Авакова

Зазначимо, що раніше сьогодні низка українських ЗМІ повідомили, що стан здоров'я екс-очільника МВС Арсена Авакова різко погіршився і що він перебуває у важкому стані. ЗМІ також звертали увагу на те, що зазвичай активний Аваков давно не з’являвся у соцмережах, що сприйняли підтвердженням важкого стану політика.

Нагадаємо, 21 жовтня в Україні зафіксували 23785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 і 614 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусу, що є рекордом цієї осені.