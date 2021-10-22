Ситуація з заповненістю міської лікарні хворими на ковід наближається до критичної

Від початку пандемії у Рівненській центральній міській лікарні перебували на лікуванні понад 5,5 тисячі хворих з Covid-19, 425 з них померли. Жоден померлий не був вакцинований.

Міський голова Рівного Олександр Третяк разом з головним лікарем Рівненської центральної міської лікарні Євгеном Кучеруком записали відеозвернення до рівнян, у якому називають критичною нинішню епідемічну ситуацію.

«За весь час пандемії до нашої лікарні доправили 5 619 хворих з COVID-19, з яких 425 померли. Серед померлих не було жодного вакцинованого. То яких ще підтверджень необхідності вакцинації хочуть люди? Мені дивно, що з’являються різні течії, які борються з вакцинацією», — каже Євген Кучерук.

Із 330 ліжок для хворих на ковід у міській лікарні нині заповнені понад 300, практично немає вільних ліжок і в міській лікарні №2. Тим часом кілька десятків людей, які назвали себе православними, пікетували сьогодні будівлю міськвиконкому і вимагали від міського голови, аби він скасував «примусову вакцинацію». Олександр Третяк вийшов до людей і запевнив, що їхні страхи марні, що вакцинація є добровільною і що це єдиний захист від тяжких наслідків коронавірусу у випадку зараження.

«Часто люди заявляють, що нічого не бояться, що їх нічого не візьме, мають високі посади... і раптом так стається, що або пізно вночі, або вранці телефонують до наших головних лікарів і просять: «Ґвалт, рятуйте, госпіталізуйте, тому що помираю, чи родичі помирають». Аби такого не було, аби лікарі потім не розводили руками, робіть все можливе зараз, і краще не потрапляйте до лікарні», — сказав Олександр Третяк у своєму відеозверненні.

Цього тижня в області двічі фіксували рекорди з нових випадків зараження коронавірусом. За минуло добу коронавірус діагностували у 865 людей, і це максимальна добова кількість від початку пандемії. У вівторок, 19 жовтня, в області було виявлено 782 нових хворих. Від ускладнень хвороби протягом минулої доби померли 18 осіб, стільки ж померлих було 18 жовтня, і це також найбільша кількість смертей за добу від початку пандемії.