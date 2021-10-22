Хворих, які потребують госпіталізації, щораз більшає

Упродовж 21 жовтня на Рівненщині зафіксовано рекордну добову кількість хворих на коронавірус від початку пандемії – 865. Протягом тижня на Рівнпенщині вдруге фіксують рекорд з виявлення нових випадків захворювання, 19 жовтня в області було виявлено 782 хворих. Від ускладнень хвороби протягом минулої доби померли 18 осіб, стільки ж померлих було 18 жовтня.

Найбільше хворих виявлено у Рівненському районі – 511, у тому числі 161 – у Рівному. У Дубенському районі хворобу виявили у 84 людей, у Сарненському – у 163, у Вараському – у 107. Вік хворих – від 1 до 87 років.

Протягом минулої доби в області померли 18 людей, в тому числі п’ятеро рівнян. Померлим було від 45 до 85 років.

При тому, що в області нещодавно роозгорнули 250 додаткових ліжок, рівень їх заповнення хворими щодня зростає. Завантаженість лікарень, які приймають хворих на ковід, загалом в області становить 67,3%. Найскладніша ситуація у лікарнях Рівного. Рівненська обласна клінічна лікарня завантажена на 91,3% (80 ліжок), центральна міська – на 83% (330 ліжок), міська лікарня №2 - 98,3% (60 ліжок). У разі, якщо у місті бракує місць для госпіталізації хворих на Covid-19, їх везуть в лікарні інших населених пунктів, де є вільні ліжка. Нині найменш заповненою є Зарічненська багатопрофільна лікарня (180 км від Рівного) - 19,6%.

Через зростання рівня захворюваності Рівненська область з 234 жовтня переходить у «помаранчеву» карантинну зону. Таке рішення прийняла сьогодні обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Громади, де фіксують стрімке збільшення кількості хворих, можуть власними рішеннями запровадити додаткові обмежувальні заходи.

Він початку пандемії у Рівненській області зафіксовано 94769 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 1453 людей померли.