Усе більший відсоток хворих на коронавірус потребують госпіталізації

Унаслідок ускладнень від коронавірусу у понеділок, 18 жовтня, померли 18 мешканців Рівненщини. І це найбільше від початку пандемії. До цього дня найбільшу кількість померлих від Covid-19 на Рівненщині було зафіксовано 26 квітня — 17 осіб.

Найбільше людей померло у Рівному – п’ятеро осіб у віці від 35 до 80 років. Протягом минулої доби померли також мешканці Вараського, Рівненського, Дубенського та Сарненського районів, вік померлих — 46-91 рік.

Як розповів ZAXID.NET головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов, 18 жовтня зафіксовано рекордний показник добової смертності від коронавірусу від початку пандемії, але не найбільшу кількість виявлених хворих. За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 593 нових хворих з COVID-19, піковий показник було зафіксовано 8 квітня — 733 нововиявлених хворих. Роман Сафонов також повідомив, що серед пацієнтів стаціонарів є близько 5% щеплених принаймні однією дозою вакцини і такий рівень відповідає заявленій ефективності вакцин. Однак серед померлих унаслідок ускладнень від коронавірусу немає жодного вакцинованого.

На сьогодні повний курс вакцинації отримали близько 12,3% населення області. Достатнім для подолання хвороби вважається рівень імунізації понад 90%.

У 16-ти лікарнях Рівненщини підготовлено 1857 ліжок для хворих на коронавірус, завантаженість цих закладів нині становить 57,9%. Пік захворюваності Роман Сафонов прогнозує на кінець жовтня-початок листопада.