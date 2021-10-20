Лікарні Рівного найбільше завантажені хворими на коронавірус

За минулу добу, 19 жовтня, на Рівненщині зареєстровано 782 хворих з Covid-19, і це найбільша добова кількість від початку пандемії. До цього дня найбільше хворих було виявлено 8 квітня - 733.

Від ускладнень унаслідок коронавірусу померли 17 хворих. Найбільше померлих у Рівному — семеро осіб віком 67-80 років. Рекордний показник добової смертності унаслідок коронавірусу зафіксовано напередодні (18 людей).

Найбільше хворих виявлено у Рівненському районі — 476, у тому числі 142 — у Рівному. У Дубенському районі виявлено 127 хворих, у Сарненському — 120, у найменшому Вараському — 59. Вік хворих від 1 до 93 років.

Начальник міського управління охорони здоров’я Віктор Іськів прокоментував ZAXID.NET нинішню ситуацію як украй складну, адже хворих щораз більшає. У Рівному щодня вмирає кілька людей, серед померлих є й молоді люди. І лише зараз рівняни масово пішли робити щеплення, до пунктів та центрів вакцинації шикуються великі черги.

Нині у Рівненській області працює 6 центрів масової вакцинації, 128 пунктів щеплень. Також є 48 виїзних бригад, які можуть виїхати та провести вакцинацію колективів людей.

Від початку пандемії у Рівненській області зафіксовано 93199 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Унаслідок ускладнень померло 1426 людей.