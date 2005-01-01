Всеукраїнський футбольний турнір «Легенди Спартака» зібрав у Львові рекордну кількість команд

У Львові завершився традиційний Всеукраїнський футбольний турнір серед дітей «Легенди Спартака». Спортивна боротьба цьогоріч об’єднала рекордну для цих стартів кількість учасників – 40 команд. Змагалися у вікових групах від 7 до 10 років.

У вирішальній дуелі серед 8-річних учасників ФК «Рава» із Рави-Руської з рахунком 3:1 здолав львівський «Старт». А у молодшому на рік дивізіоні у вирішальний раунд пробилися вінничани та львів’яни. Гості не залишили шансів супернику і здобули перемогу з безапеляційним 3:0. Тренер команди ДЮСШ Блохіна-Бєланова (Вінниця) Олександр Бесараб розповідає : «Ми почали тренувати цих дітей, коли їм було по чотири роки. Якраз у них можна закласти любов до футболу, вміння цінувати те, що є на полі, бажання. А майстерність із часом прийде, якщо працювати».

У вінничан спонтанно з’явилася ідея: зіграти Суперфінал із переможцями старшої групи. І організатори підтримали ініціативу. У цьому поєдинку тріумфують гравці «Рави». 4:0 – не залишають шансів опонентам, але про них відгукуються з повагою. Тренер ФК «Рава» Роман Самчук каже: «Полтавчани на свій вік доволі непогано виглядають, у пас грають. У такому віці дуже рідко зустрічається, коли футболісти піднімають голову і переводять із флангу на фланг».

Цього разу футбольні баталії на «Легендах Спартака» точилися уже 11 рік поспіль. Голова міського ФСТ «Спартак» Андрій Перчак розповів: «Виникла ідея наступного року провести змагання ще й серед дівчат. Але ще не знаємо, в якій віковій категорії».