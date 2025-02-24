Із розвитком урбанізації все більше покупців обирають житло подалі від міського шуму, а забудовники частіше пропонують більш якісні та комфортні варіанти житла на околиці, а то й у приміських районах. При цьому потенційним мешканцям забезпечують формат міста в місті, коли в межах одного житлового комплексу можна отримати всі необхідні для комфортного життя послуги – магазини, школи, лікарні, ресторани, офіси тощо.

ZAXID.NET оглянув ринок заміської нерухомості та розповідає про переваги такого помешкання.

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Чому обирають заміське житло

В останні роки на ринку нерухомості Львова спостерігаються суттєві зміни, спричинені не лише переселенням через бойові дії на сході України. Зміни продиктовані й новими підходами до вибору житла як зі сторони покупців, так і якіснішими пропозиціями від забудовників.

Статистика профільного сайту нерухомості ЛУН свідчить, що у 2024 році український ринок нерухомості майже адаптувався до викликів воєнного часу, а експерти з нерухомості відзначають збільшення попиту на заміську нерухомість. Якщо раніше такий тип житла обирали насамперед через те, що він був значно дешевшим, ніж ближчі до центру міста комплекси, то зараз житло на приміських та заміських територіях обирають з міркувань безпеки та через бажання жити подалі від міської метушні.

Що пропонує ринок заміського житла біля Львова

Покупці все ж розглядають варіанти заміського житла у безпосередній близькості до великого міста, куди зручно добиратися на роботу, робити великі закупи тощо. Ціни на заміське житло у містечках і селах неподалік Львова можуть відрізнятися через різну вартість землі, інфраструктуру, що сполучає громаду з великим містом, та рівнем послуг, які можна отримати на місці.

За даними ЛУН, ціни на заміське житло економ-класу варіюються від 850 до 900 доларів за м2, у комфорт-класі – 1100-1150 доларів, у преміум-класі – до 1400 доларів, а вартість елітної нерухомості починається від 2500 доларів за м2.

Експерти вважають, що у 2025 році вартість житла лише зростатиме через міграцію ВПО та економічні процеси, однак на остаточний прогноз впливатиме ситуація на фронті.

Переваги життя за містом

Заміське житло – це не лише про втечу від міського галасу, хоча це очевидна і найголовніша перевага такого формату помешкання. Водночас це ще можливість мати більше власного простору завдяки нещільній забудові, частіше перебувати на свіжому повітрі, гуляти затишними парковими та лісовими зонами та мати безпечні громадські простори, власну інфраструктуру та сучасні архітектурні рішення.

Серед варіантів заміського житла популярними є котеджі

Зокрема переважно саме заміське житло пропонує додаткові варіанти відпочинкової інфраструктури, як ліс чи водойму, що значно складніше забезпечити в межах великого міста.

Крім цього, сучасні заміські комплекси містять енергоефективні рішення та альтернативні джерела енергії, що стали особливо популярними після відключень електроенергії та блекаутів, спричинених російськими обстрілами. Наприклад, такою альтернативою можуть бути власні каміни або сонячні панелі на даху.

На що звернути увагу біля Львова

Як варіант затишного заміського житла з власною інфраструктурою та сучасною естетикою – житловий комплекс Stone Space від Stone Development і Княжий Development. Комплекс буде розташований усього за 2,5 км від Львова, неподалік Лапаївського лісу.

Stone Space запроєктований як малоповерховий комплекс у стилі елегантного мінімалізму. ЖК пропонує квартири ергономічного планування з терасами або патіо різної площі та планування. При цьому мешканці можуть обрати навіть готове житло з ремонтом.

У ЖК реалізовували популярну в європейських країнах концепцію міста в місті, адже комплекс Stone Space – це не лише про комфортне житло та безпечний відпочинок. Мешканці також зможуть отримати фактично всі базові послуги, не виїжджаючи з дому. Зокрема, в межах комплексу запроєктовані магазини, супермаркети, аптеки, кавʼярні і навіть зоомагазин.

Комплекс також пропонує закриту територію, що гарантує безпечний простір усередині, завдяки власній охороні та системі відеоспостереження. При цьому на закритій території облаштують воркспейс із накриттям із сонячних панелей, зону з басейнами для дорослих та дітей, та облагороджений простір безпосередньо у лісі.

Також сучасне будівництво має враховувати потреби всіх мешканців, включаючи людей з інвалідністю, маломобільні групи населення, батьків із візочками та літніх людей. Проєкт створений з урахуванням принципів інклюзивності, забезпечуючи безбар’єрний доступ до всіх зон загального користування. Вхідні групи спроєктовані без порогів і перепадів висоти, а ліфти обладнані низько розташованими кнопками та звуковими підказками. Широкі дверні прорізи сприяють зручному пересуванню людей на візках, пандуси відповідатимуть усім нормативним вимогам. Паркомісця для людей з інвалідністю розташовані поруч із входами, також для орієнтації передбачено тактильну плитку та інші контрастні візуальні маркери, які допоможуть для орієнтації в просторі.

Для дітей та дорослих облаштують спортивні майданчики повністю обладнані сучасними тренажерами, мультифункціональне поле для різних видів спорту, центр дитячого дозвілля та ігрові площі для дітей різного віку та навіть окремий басейн. Навіть для мешканців із домашніми улюбленцями створять окремі зони для вигулу та розваг.

Загалом ЖК Stone Space стане ідеальним варіантом житла для тих, хто цінує спокій і затишок, відпочинок і роботу на природі та безпеку і комфорт у межах пішої доступності.