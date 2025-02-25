Отоларинголог Олексій Рибачук з'ясовує причину осиплості голосу у пацієнта

Ситуація, коли ви прокинулися вранці і зрозуміли, що втратили здатність говорити, знайома, мабуть, багатьом. Голос раптово пропав або став охриплий, ви можете хіба що шепотіти. Таке нерідко трапляється у холодну пору року. Найчастіше з такою проблемою стикають люди голосомовних професій: вчителі, співаки, священники, продавці, журналісти тощо.

Звісно, найкраще у таких випадках звернутися до отоларинголога, з’ясувати причину такого стану й отримати кваліфіковану допомогу. Утім, нерідко бувають ситуації, коли швидко потрапити на прийом до лікаря не виходить. То як у таких випадках собі допомогти? ZAXID.NET звернувся за порадами до отоларинголога Львівської обласної клінічної лікарні Олексія Рибачука.

Причини втрати голосу

«Втрата голосу, або дисфонія, може виникнути з різних причин, тому передусім слід з’ясувати причину виникнення такого стану. Вони можуть бути різні», – каже отоларинголог.

Перенавантаження. Довгі розмови, крики або спів виснажують голосові зв’язки. Тож на втрату голосу часто страждають люди, яким доводиться багато говорити:вчителі, священники, співаки тощо.

Інфекційні захворювання. ГРВІ, які ускладнюються ларингітами, спричиняють запалення голосових зв’язок, і тоді виникає осиплість голосу.

Гастроезофагеальний рефлюкс. Кислота шлунка, що потрапляє в стравохід, може спричинити подразнення голосових зв'язок та призвести до втрати голосу.

Вдихання агресивних хімічних середників. Тривале перебування або робота в запилених, задимлених приміщеннях, а також вдихання агресивних хімічних середників можуть викликати подразнення або опік слизової оболонки гортані та голосових зв'язок, через це виникає осиплість.

Новоутворення. Новоутвори у голосових зв'язках, гортані, органах середостіння (стравохід, трахея) та щитовидної залози також можуть бути причиною осиплості голосу.

Неврологічні порушення. Причиною втрати голосу можуть бути і неврологічні порушення, що виникли внаслідок перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу тощо.

Як собі допомогти?

Тож якщо вас спіткала така прикрість і звернутися до лікаря відразу не виходить, спробуйте допомогти собі самотужки. Ось що отоларинголог Олексій Рибачук радить робити у такій ситуації.

Дайте голосу відпочити. Постарайтеся не говорити хоча б 2-3 дні. Аби запалення минуло, потрібний час, а розмови створюють додаткове навантаження на голосові зв’язки, перешкоджаючи процесу загоєння. Якщо потрібне спілкування, пишіть смс, записки.

Не шепочіть. Насправді шепіт навантажує голосові зв’язки сильніше, ніж звичайна мова. Під час шепотіння відбувається стиснення голосових зв’язок, що перешкоджає процесу одужання. Тому постарайтеся не кричати, не співати, не навантажувати горло протягом 2-3 днів.

Зволожуйте повітря. Подбайте, аби у приміщенні, де ви перебуваєте, було зволожене повітря, особливо в опалювальний сезон.

Робіть інгаляції. Інгаляції з фізіологічним розчином або мінеральною водою (наприклад, «Боржомі») допоможуть у таких випадках.

Пийте теплі напої. Трав’яні чаї (ромашка, шавлія), молоко з медом і маслом (якщо немає алергії) будуть дуже доречними.

Відмовтеся від гострої жирної їжі. Правильне харчування при осіданні голосу є дуже важливе. У цей період варто уникати гострої жирної їжі, а також гарячих, кислих (цитрусові соки) та газованих напоїв.

Не куріть. Якщо ви затятий курець, киньте курити сигарети чи вейп хоч би на кілька днів. Дим дратує горло, а нікотин уповільнює загоєння.

Відмовтеся від алкоголю. Алкоголь посилює подразнення і призводить до зневоднення і, як наслідок, виникає сухість у горлі.

За словами отоларинголога, ці прості заходи допоможуть зменшити симптоми та сприяти швидкому відновленню голосу. Утім, він радить уважно стежити за станом здоров’я і якщо не стає краще, відразу іти на прийом до отолариголога.

Коли іти до ЛОРА?

«Якщо осиплість триває більше 10 днів і не наступає жодних покращень навіть від призначеного сімейним лікарем лікування, з’явився різкий біль у горлі, утруднене ковтання або дихання, у слині чи мокроті помітили кров, збільшені лімфовузли, то в таких випадках відразу варто брати скерування до ЛОРа, аби він міг встановити причину такого стану», – каже Олексій Рибачук.

Осиплість голосу, за словами лікаря, у деяких випадках може бути симптомом онкологічного захворювання, тож вчасне виявлення хвороби збільшує шанси на успішне лікування.