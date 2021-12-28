Майже 400 військових пройшли урочистим маршем вулицями Ужгорода

В Ужгороді у вівторок, 28 грудня, зустріли особовий склад військової частини А1778, який повернувся із зони проведення Операції об’єднаних сил. На ротації закарпатські військові перебували дев’ять місяців, зараз повертаються до служби на місці дислокації.

Майже 400 військових пройшли маршем вулицями Ужгорода та взяли участь в урочистостях на площі Народній.

«Захід приурочений до виходу 128-ї бригади із зони Операції об’єднаних сил. Бригада перебувала там дев’ять місяців, це був маріупольський напрямок – Широкине, Водяне, Павлопіль – досить напружені населені пункти. Тривала ротація, без втрат, на жаль не обійшлося. Наразі повертаємося до служби на місці, до наступної ротації», – розповів ZAXID.NET речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади Станіслав Шух.

У ході бойових завдань у зоні ООС за 9 місяців поранено 6 військовослужбовців, під час виконання службового обов’язку, загинув заступник командира 15 окремого гірсько-штурмового батальйону майор Максим Польовий.

За словами Станіслава Шуха, в Ужгороді зібралися військові, які дислокуються у місцевій військовий частині, аналогічний марш сьогодні відбувся у Мукачеві, а також запланований у Виноградові.