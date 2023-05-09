На вул. Рєпіна перекладатимуть бруківку

У Львові з 10 травня до 10 червня на ремонт закриють частину вул. Рєпіна – бічну від вул. Личаківської. На рух громадського транспорту перекриття на вплине, натомість водіїв приватних авто просять оминати цей відрізок дороги.

«Від завтра, 10 травня, і до 10 червня триватимуть ремонтні роботи на вул. Рєпіна, на ділянці від перехрестя з вул. Личаківською до будинку №4. На цій ділянці вирівняють дорожнє покриття методом перемощення наявної мозаїки. Місце ремонтних робіт буде перекрите для руху транспорту», – повідомили 9 травня у Львівській міськраді.

Схема, де відбуватимуться ремонтні роботи (фото ЛМР)

На рух громадського транспорту перекриття на впливає, натомість водіїв приватних авто просять оминати цей відрізок дороги.

За даними Личаківської РА, на цій ділянці перекладатимуть бруківку. Загальна площа робіт – 420 м2. Також в процесі ремонту буде замінено 60 м бордюру, який посипався. Вартість ремонтних робіт – 490 тис. грн.