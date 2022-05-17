Засуджених, які зголосилися іти на фронт, не будуть повертати назад до місць позбавлення волі, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Як розповів він в ефірі національного телемарафону, наразі з місць позбавлення волі звільнили 363 людей під час трьох хвиль помилування. Відпускали на фронт лише тих, хто не становить небезпеки для суспільства. У більшості випадків це стосувалося осіб, строк відбування покарання яких був на завершальному етапі.

Також міністр, якого цитує LB.ua, уточнив, що зараз потреби в четвертій хвилі помилування немає.

Напередодні російського вторгнення Малюська заявляв, що Росія хоче влаштувати бунти в українських в’язницях і закликав засуджених дотримуватися «своїх порядків».