Добровольці розчищають будівлі та інфраструктуру, які були знищені російськими окупантами

Проект «Добробат» здійснює набір волонтерів у будівельні батальйони для відновлення знищених російськими окупантами регіонів України. До будівельних батальйонів вже долучилися понад 27 тис. добровольців. Про пошук охочих долучитися у «Добробат» повідомила і Львівська обласна військова адміністрація.

«Цей волонтерський рух – про підтримку одне одного, наші зруйновані населенні пункти — це спільний біль. Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей», – повідомили у вівторок, 17 травня, у Львівській ОВА.

«Добробат» активно співпрацює з ДСНС та органами місцевої влади. Усі об’єкти, на яких працюють добровольці, проходять попередню перевірку на розмінування. Волонтерів «Добробату» в разі потреби забезпечують житлом та довозять на об’єкти автобусами, які організовують волонтери разом із місцевими адміністраціями.

Долучитися до відбудови України можуть всі охочі, зареєструвавшись через сайт або Telegram-канал.

«Добробат» заснували радник голови МВС та керівника Офісу президента Віктор Андрусів та керівник Київської школи державного управління імені Сергія Нижного Ростислав Смірнов.