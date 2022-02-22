Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Росія намагається здійняти заколоти в українських в’язницях. Про це він заявив у вівторок, 22 лютого.

«За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв’язки у злочинному світі.

У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в’язниць. Все буде ок», – написав Малюська у Facebook.

Зазначимо, що українська розвідка і правоохоронці мають підстави вважати, що Росія намагатиметься зсередини України влаштувати дестабілізацію та підірвати довіру населення. Зокрема, раніше СБУ запобігла теракту в одному з православних храмів Харкова. Також СБУ запобігла теракту в Києві, який хотів організувати завербований агент білоруських спецслужб. Також за останній місяць до правоохоронців надходять об’єкти про нібито замінування сотень об’єктів в українських містах. СБУ встановила, що до цієї діяльності також причетні російські спецслужби.

Росія дестабілізовує Україну зсередини, стягнувши до кордонів понад 150 тис. військових. А 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав «незалежність» «ДНР» і «ЛНР» і доручив ввести туди російські війська. 22 лютого верхня палата російського парламенту дозволила Путіну використовувати армію за кордоном.