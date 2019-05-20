Суспільство
«Я можу не дихати під водою більше 9 хвилин»
Історія успіху світового чемпіона з фрідайвінгу Олександра БубенчиковаМар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 291 0
Він знає як порозумітися зі стихією, пірнає на глибину майже у сотню метрів і може бути під водою без повітря цілих 543 секунди!
Після кількох національних і світових рекордів із фрідайвінгу здобуті вміння цей чоловік передає своїм студентам. І при цьому продовжує шукати на мапі світу чергові точки для пірнання.
У програмі «Теорія великого виклику» Олександр Бубенчиков – розповів, як фізична освіта допомагає йому підкорювати глибини, чому не вважає фрідайвинг екстремальним видом спорту і де знаходяться найкрасивіші місця для пірнання.
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