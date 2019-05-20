«Я можу не дихати під водою більше 9 хвилин»
Суспільство

«Я можу не дихати під водою більше 9 хвилин»

Історія успіху світового чемпіона з фрідайвінгу Олександра Бубенчикова

Мар'яна Романяк, Юлія Девда, сьогодні 291 0

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Він знає як порозумітися зі стихією, пірнає на глибину майже у сотню метрів і може бути під водою без повітря цілих 543 секунди!

Після кількох національних і світових рекордів із фрідайвінгу здобуті вміння цей чоловік передає своїм студентам. І при цьому продовжує шукати на мапі світу чергові точки для пірнання.

У програмі «Теорія великого виклику» Олександр Бубенчиков – розповів, як фізична освіта допомагає йому підкорювати глибини, чому не вважає фрідайвинг екстремальним видом спорту і де знаходяться найкрасивіші місця для пірнання.

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