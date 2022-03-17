68-метрова яхта колишнього агента КДБ перебуває в норвезькому порту з 15 лютого

Супер-яхта Ragnar російського олігарха Владіміра Стражалковского застрягла у норвезькому порту, тому що ніхто не хоче продавати пальне судну.

Як пише в четвер, 17 березня, BBC, 68-метрова яхта колишнього агента КДБ, якого пов’язують з президентом Росії Владіміром путіним, застрягла у порту Нарвіка з 15 лютого, тому що місцеві постачальники пального не хочуть допомагати компаніям, пов'язаним з Росією. У минулому Владімір Стражалковскій був керівником російської гірничо-металургійної компанії «Норильський нікель», проте його поки що немає в санкційному списку Євросоюзу.

«Чому ми будемо їм допомагати? Вони можуть гребти [веслами] додому або використовувати вітрила», – сказав генеральний менеджер компанії-постачальника пального Holmlund Oil Service Свен Холмлунд норвезькому мовнику NRK.

Водночас екіпаж яхти, який складається з 16 членів, вважає такі дії норвезьких постачальників пального дискримінаційними, оскільки жоден з них не є росіянином.

«Ми – західна команда з 16 осіб. Ми не маємо жодного стосунку до власника», сказав капітан яхти, британець Роберт Ланкестер.