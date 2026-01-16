Деякі способи можуть пошкодити поверхню скла або спричинити мікроподряпини, які з часом погіршують видимість

Коли холодним ранком лобове скло автомобіля вкривається крижаною кіркою, багато водіїв беруть у руки скребок, щоб швидко зняти лід. Однак такі способи можуть пошкодити поверхню скла або спричинити мікроподряпини, які з часом погіршують видимість. Натомість існують безпечніші методи, що дозволяють прибрати лід без шкоди для авто. ТСН розповідає, як очистити лобове скло без подряпин.

Як очистити лобове скло машини?

Правильне розморожування

Починати потрібно з запуску двигуна. Необхідно перевести потік повітря в режим обдуву лобового скла, встановивши температуру та швидкість вентилятора на максимальні значення. Це дозволить поступово прогріти скляну панель зсередини, що розм’якшує зчеплення криги з поверхнею.

Бажано також активувати електричний підігрів заднього скла та бічних дзеркал, щоб забезпечити собі повний круговий огляд, не чекаючи природного прогріву всього салону.

Активація кондиціонера

Важливим моментом, про який часто забувають водії, є активація кондиціонера за допомогою кнопки А/С. У мороз він працюватиме не на охолодження, а як осушувач повітря. Він ефективно видалятиме зайву вологу із салону, яка виникатиме через різницю температур.

Фінальне очищення

Коли крига перетвориться на підталу кашу, її можна легко прибрати за допомогою звичайних склоочисників. Це вбереже гумові елементи щіток від пошкоджень, оскільки вони працюватимуть по м’якій кризі.

Також не варто протирати запітніле скло руками, адже жирні відбитки від долонь можуть створювати проблеми з оглядом у майбутньому.