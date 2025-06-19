У середньому жимолості необхідно близько 25 літрів на 1 м2 на тиждень

Жимолость – це не лише декоративна, а й дуже витривала рослина, яка стане справжньою окрасою вашого саду. Проте навіть найневибагливіші рослини мають свої потреби, і одна з найважливіших – це полив. Попри стійкість жимолості до різних умов, питання правильного поливу виникає досить часто. Shuncy пише, як часто потрібно поливати жимолость, щоб вона добре росла, цвіла й залишалася здоровою.

Скільки води потребує жимолость

У середньому жимолості необхідно близько 25 літрів на 1 м2 на тиждень у період активної вегетації. Це може бути як дощова вода, так і зрошення. Якщо стоїть посушлива погода або сильно спека, слід збільшити кількість води, щоб уникнути пересихання ґрунту.

Поливати потрібно повільно та глибоко, це стимулює коріння розвиватися вглиб. Уникайте застою води або зрошення по листю, оскільки це може спричинити грибкові захворювання. Найкраще зволожувати землю навколо основи куща тонкою, рівномірною цівкою.

Коли найкраще поливати

Оптимальний час для поливу – ранок. Так вода встигне добре вбратися, а надлишкова волога на поверхні випарується до вечора, що зменшує ризик хвороб. Поливати ввечері не рекомендується через можливість появи грибка.

Полив у другій половині сезону

Наприкінці літа та на початку осені потреба жимолості у воді знижується. Рослина поступово готується до періоду спокою, тому рясні поливи вже не потрібні. Достатньо легкого зволоження раз на кілька тижнів, якщо стоїть суха погода.

Як перевірити, чи жимолость потребує поливу

Перед тим як поливати, перевірте стан ґрунту: якщо верхні 2-3 см землі сухі, настав час зволожити. Також можна використовувати спеціальний вологомір.

Що буде, якщо поливати надмірно

Надлишок вологи може спричинити гниття коренів, уповільнити ріст і зменшити кількість квітів. Особливо обережно слід бути на важких глинистих ґрунтах, які повільно відводять воду. Щоб уникнути проблем:

Поливайте лише тоді, коли земля почала підсихати. Забезпечте хороший дренаж. Уникайте застійної води навколо коренів.

Поради для ефективного поливу жимолості: